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Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 03:18
Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.

Джерело: видання CNN з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення Білий дім готовий ухвалити на тлі зростаючого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну.

За інформацією CNN, наразі офіційним особам Білого дому не відомо про будь-які офіційні запити будь-кого із союзників щодо передачі Україні F-16, а офіційні особи Держдепу США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібної передачі третім сторонам, не отримували вказівок приступити до роботи.  

Зазначається, що, оскільки F-16 мають чутливі технології, США повинні надати дозвіл власникам винищувачів про їх передачу третім країнам.

Що цьому передувало:

  • Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
  • Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.

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Теми: СШАУкраїнавинищувачі
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