Білий дім дозволить партнерам передавати Україні F-16 – CNN
Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
Джерело: видання CNN з посиланням на джерела
Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення Білий дім готовий ухвалити на тлі зростаючого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну.
За інформацією CNN, наразі офіційним особам Білого дому не відомо про будь-які офіційні запити будь-кого із союзників щодо передачі Україні F-16, а офіційні особи Держдепу США, яким зазвичай доручають оформлювати документи для схвалення подібної передачі третім сторонам, не отримували вказівок приступити до роботи.
Зазначається, що, оскільки F-16 мають чутливі технології, США повинні надати дозвіл власникам винищувачів про їх передачу третім країнам.
Що цьому передувало:
- Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
- Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.