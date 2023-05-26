Україні потрібно 48 літаків F-16 для звільнення своїх територій – Міноборони
П'ятниця, 26 травня 2023, 13:38
Для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.
Джерело: Міністерство оборони України в Twitter
Дослівно: "4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора".
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Що цьому передувало:
- Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.
- Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.
- Адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.