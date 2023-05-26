Україні потрібно 48 літаків F-16 для звільнення своїх територій – Міноборони

Для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора".

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Що цьому передувало: