Україні потрібно 48 літаків F-16 для звільнення своїх територій – Міноборони

Для звільнення України від російських окупантів необхідно 48 винищувачів F-16.

Джерело: Міністерство оборони України в Twitter

Дослівно: "4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора".

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Що цьому передувало:

Раніше у Пентагоні заявили, що не будуть заперечувати проти передачі Україні американських винищувачів F-16 третіми країнами.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України.

Адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.