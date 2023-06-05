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Кличко відповів головам РДА: не робіть політичної дурні – суспільство все бачить

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 червня 2023, 21:38
Кличко відповів головам РДА: не робіть політичної дурні – суспільство все бачить
Віталій Кличко, фото: Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко різко відповів головам райдержадміністрацій після перегляду відео, на якому вони закликали очільника столиці відмовитись від суміщення посад мера та голови КМДА та відновити повноваження районів.

Джерело: Кличко Facebook

Пряма мова Кличка: "Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування.

Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали".

Деталі: Кличко задав риторичне запитав, скільки грошей, виділених на укриття, голови РДА освоїли? За його даними, по місту це трохи більше 10%.

"То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?" – спитав Кличко.

Він нагадав, що "декламатором слабо полумʼяного спічу виступив пан Ратніков", щодо якого є звернення стосовно відсторонення його від посади після трагедії 1 червня.  "Коли я тоді зранку спілкувався з людьми, які були, зрозуміло, на емоціях після страшної трагедії, голова району ховався за деревами, а потім тихенько накивав пʼятами", - нагадав мер.

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Кличко також натякнув, що для того, хто написав відповідний текст для голів РДА, неважливі закони, Конституція, обʼєднання зусиль під час війни.

Він додав, що хтось намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування  і створити хаос у Києві. "Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні. Суспільство все бачить і розуміє", - підсумував Кличко.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про конфлікт стосовно роботи так званих пунктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

Що було раніше:

  • Перед цим голови районних адміністрацій Києва оприлюднили спільне відео, на якому закликали мера столиці Віталія Кличка відмовитись від суміщення посад міського голови і голови КМДА. Кажуть, треба відновити повноваження районів.
  • 1 червня міський голова Києва Віталій Кличко попросив уряд та ОП відсторонити голову Деснянського району Дмитра Ратнікова, поки триває слідство щодо того чи було відчиненим вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей. 

Теми: КиївВіталій Кличковійна
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