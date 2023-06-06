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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди через підрив ворогом Каховської ГЕС

Альона Мазуренко Вівторок, 6 червня 2023, 09:12
Укрзалізниця призначила евакуаційні поїзди через підрив ворогом Каховської ГЕС

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди".

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Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
  • Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

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Теми: УкрзалізницяКаховська ГЕСевакуаціявійна
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