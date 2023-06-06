"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди через підрив ворогом Каховської ГЕС

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для евакуації мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться з Херсона о 12:00.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Укрзалізниця допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.



Перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди".

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