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Підрив ГЕС жахливий, місто підтоплює − мер Нової Каховки

Ірина Балачук, Ольга КириленкоВівторок, 6 червня 2023, 09:42
Підрив ГЕС жахливий, місто підтоплює − мер Нової Каховки
Приблизні місця затоплень у Новій Каховці, за словами мера станом на 6:30 ранку (позначено синім). Скриншот з google.maps

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що в результаті підриву окупантами дамби Каховської ГЕС місто підтоплює.

Джерело: Коваленко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Коваленка: "Підрив жахливий, тому що він торкнувся не тільки проїжджої частини, дамби, на жаль, підірвана сама Каховська ГЕС, тобто машинна зала. Руйнації носять техногенний характер − об’єм води достатньо великий на даний момент падає".

Деталі: Мер має інформацію станом на 6:30 ранку. За його словами, на той час уже були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті.

Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

За словами Коваленка, наразі важко отримати інформацію з міста, бо є перебої з інтернетом. Він вважає, що це росіяни почали глушити сигнал, щоб люди залишались в інформаційному вакуумі.

Про підрив дамби місцеві мешканці почали писати з 5 ранку. Водночас наразі немає інформації, чи вибух був один, чи кілька.  

ВІДЕО ДНЯ

Мер також додав, що останні місяці Каховська ГЕС не виробляла електроенергію.

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
  • Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Теми: Каховська ГЕСвійнаХерсонська область
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