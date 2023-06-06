Кім про підрив Каховської ГЕС: Миколаївщина готова, а в окупованому Криму не буде води

Миколаївська область, на відміну від окупантів, готова до наслідків після підриву Каховської ГЕС росіянами, влада працює з урядом, щоб виконати всі необхідні завдання.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Стався теракт на Каховській ГЕС. На зараз всі служби абсолютно готові, працюємо в тісній співпраці з колегами з Херсону та Урядом, зі всіма.

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Тобто наразі ми готові до більших наслідків, аніж вони будуть. Ми готові до виконання всіх завдань, всі точки розгорнуто, автобуси, маршрути - все пропрацьовано".

Деталі: За його словами, на відміну від українців, окупанти були не готові до наслідків після підриву ГЕС. "У них паніка – виїжджають, кидають і т.д." – зазначив він.

Кім додав, що наслідками російського теракту буде, по-перше, відсутність води в окупованому Криму, а, по-друге, ситуація на лівому березі Дніпра погіршиться. "З нашого боку всі дії виконуються, ми готові", - підкреслив очільник області.

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