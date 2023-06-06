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Кім про підрив Каховської ГЕС: Миколаївщина готова, а в окупованому Криму не буде води

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 11:00
Кім про підрив Каховської ГЕС: Миколаївщина готова, а в окупованому Криму не буде води
Віталій Кім, фото: Getty Images

Миколаївська область, на відміну від окупантів, готова до наслідків після підриву Каховської ГЕС росіянами, влада працює з урядом, щоб виконати всі необхідні завдання.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Стався теракт на Каховській ГЕС. На зараз всі служби абсолютно готові, працюємо в тісній співпраці з колегами з Херсону та Урядом, зі всіма.

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Тобто наразі ми готові до більших наслідків, аніж вони будуть. Ми готові до виконання всіх завдань, всі точки розгорнуто, автобуси, маршрути - все пропрацьовано".

Деталі: За його словами, на відміну від українців, окупанти були не готові до наслідків після підриву ГЕС. "У них паніка – виїжджають, кидають і т.д." – зазначив він.

Кім додав, що наслідками російського теракту буде, по-перше, відсутність води в окупованому Криму, а, по-друге, ситуація на лівому березі Дніпра погіршиться. "З нашого боку всі дії виконуються, ми готові", - підкреслив очільник області.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
  • Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що у російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.

Теми: Каховська ГЕСвибухМиколаївська областьвійна
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