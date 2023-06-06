ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи

Підрив окупантами Каховської ГЕС – це акт екоциду та очевидний воєнний злочин, який посилює загрозу ядерної катастрофи.

Джерело: коментар ГУР

Дослівно: "Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища – це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом в міжнародному трибуналі".

Деталі: В ГУР підкреслили, що теракт росіян створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища.

"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - підкреслили в розвідці.

У відомстві також зазначили, що підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

В ГУР вважають, що підрив ГЕС є ознакою паніки росіян та намаганням ускладнити дії українських військових.

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