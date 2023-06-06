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ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 червня 2023, 11:25
ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи
Фото: Maxar, Енергоатом

Підрив окупантами Каховської ГЕС – це акт екоциду та очевидний воєнний злочин, який посилює загрозу ядерної катастрофи.

Джерело: коментар ГУР

Дослівно: "Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища – це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом в міжнародному трибуналі".

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Деталі: В ГУР підкреслили, що теракт росіян створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища.

"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - підкреслили в розвідці.

У відомстві також зазначили, що підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

ВІДЕО ДНЯ

В ГУР вважають, що підрив ГЕС є ознакою паніки росіян та намаганням ускладнити дії українських військових.

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

Передісторія:

  • Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
  • За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
  • Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що у російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.

Теми: Каховська ГЕСвибухвійна
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