ГУР: Підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи
Підрив окупантами Каховської ГЕС – це акт екоциду та очевидний воєнний злочин, який посилює загрозу ядерної катастрофи.
Джерело: коментар ГУР
Дослівно: "Окупанти в паніці підірвали греблю Каховського водосховища – це очевидний теракт та воєнний злочин, який стане доказом в міжнародному трибуналі".
Деталі: В ГУР підкреслили, що теракт росіян створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища.
"Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - підкреслили в розвідці.
У відомстві також зазначили, що підрив Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.
В ГУР вважають, що підрив ГЕС є ознакою паніки росіян та намаганням ускладнити дії українських військових.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
- Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що у російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись його зупинити.