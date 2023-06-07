Сирський: Ворог втрачає позиції під Бахмутом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що захисники на бахмутському напрямку продовжують рух вперед по флангах.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом".

Деталі: На підтвердження свої слів командувач оприлюднив відео бойвої роботи 3 ОШБр.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що захисники на бахмутському напрямку продовжують рух вперед по флангах. На оприлюдненому відео бойова робота 3 ОШБр. pic.twitter.com/nuuK05cgNQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 7, 2023

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