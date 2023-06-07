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Сирський: Ворог втрачає позиції під Бахмутом

Станіслав ПогоріловСереда, 7 червня 2023, 09:42
Сирський: Ворог втрачає позиції під Бахмутом
Олександр Сирський, фото: Генштаб

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що захисники на бахмутському напрямку продовжують рух вперед по флангах.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом".

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Деталі: На підтвердження свої слів командувач оприлюднив відео бойвої роботи  3 ОШБр.

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Що цьому передувало: 

  • 5 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.
  • Президент Володимир Зеленський, дякуючи 3-ій ошб та 57-ій омб, натякнув, що українські захисники просунулись уперед на Бахмутському напрямку.

Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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