Ребров став тренером клубу з ОАЕ

ФК Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів оголосив про призначення українського футболіста Сергія Реброва на пост нового тренера клубу.

Джерело: Football.ua

Деталі: Поки невідомо, на який термін підписано контракт.

На посаді тренера Аль-Айна Ребров змінив португальця Педру Емануела.

У минулому сезоні команда невдало виступила в чемпіонаті ОАЕ, посівши шосте місце з 14 команд.

Аль-Айн – рекордсмен ОАЕ за кількістю виграних чемпіонських (13). Також команда сім разів вигравала Кубок країни і п'ять разів Суперкубок.

Що передувало: 4 червня угорський футбольний клуб "Ференцварош" повідомив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Ребровим. 47-річний українець тренував угорську команду з літа 2018 року.

Раніше Ребров розповідав про непорозуміння з керівництвом "Ференцвароша" і свою відставку з посади головного тренера, а ЗМІ писали, що він є одним із кандидатів на посаду головного тренера англійського "Тоттенгема".

У травні 2020 року була інформація, що Ребров потрапив у сферу інтересів турецького клубу "Фенербахче", а в липні він відмовився очолити київське "Динамо".