Кличко заявив, що його позбавляють важелів управління, і звернувся до СБУ

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що його фактично позбавляють важелів управлінні містом, тому Київрада звернеться до президента повернути право меру подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Він також звернеться до СБУ щодо дій голів районів.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Київрада також розгляне звернення до президента, парламенту та уряду — про повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Бо зміни до порядку їх призначення, нагадаю, були внесені за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення".

Деталі: За його словами, крім того, у зверненні до президента, парламенту та уряду Київрада вимагатиме, щоб виконавчий орган Київради очолював обраний міський голова. "Адже 90% повноважень міської адміністрації — це повноваження органів місцевого самоврядування", - зазначив Кличко.

Мер столиці додав, що Служба безпеки повинна дати оцінку діям голів районів столиці, "спрямованим на руйнування системи управління містом". "І ми чекаємо реакції від СБУ", - зазначив він.

Він поскаржився на голів райдержадміністрацій, та, зокрема, очільника Деснянського району Дмитра Ратнікова, які "заявили про наміри фактично зруйнувати систему управління містом".

"Виходить, що мера, фактично позбавляють важелів в управлінні містом, його життєзабезпечення. Райони ж фактично перетворили на окремі князівства. Також створена військова адміністрація. Тобто ситуація така — що повноваження в одних, а відповідальність — тільки на мері міста", - заявив Кличко.

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В результаті цього, вважає мер, "ми вже бачимо ознаки розбалансування влади і внесення хаосу в управління столицею".

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про конфлікт стосовно роботи так званих пунктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

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