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Воїни 3-ї штурмової відкинули окупантів біля Бахмута на 1,2 км вглиб фронту

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 14:14
Воїни 3-ї штурмової відкинули окупантів біля Бахмута на 1,2 км вглиб фронту
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Довкола Бахмута захисники 3-ї штурмової бригади за останню добу відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту.

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Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян".

Деталі: Також українські бійці ліквідували склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

Військові відзначають, що сили ворога майже повністю відкинули за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 5 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.
  • Президент Володимир Зеленський, дякуючи 3-ій ошб та 57-ій омб, натякнув, що українські захисники просунулись уперед на Бахмутському напрямку.

Теми: БахмутвійнаАзов
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