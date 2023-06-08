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Воїни 3-ї штурмової відкинули окупантів біля Бахмута на 1,2 км вглиб фронту

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 14:14
Воїни 3-ї штурмової відкинули окупантів біля Бахмута на 1,2 км вглиб фронту
скриншот

Довкола Бахмута захисники 3-ї штурмової бригади за останню добу відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту.

Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян".

Деталі: Також українські бійці ліквідували склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

Військові відзначають, що сили ворога майже повністю відкинули за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українська армія рухається широким фронтом і має успіх.
  • Президент Володимир Зеленський, дякуючи 3-ій ошб та 57-ій омб, натякнув, що українські захисники просунулись уперед на Бахмутському напрямку.

Теми: БахмутвійнаАзов
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