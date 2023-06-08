Воїни 3-ї штурмової відкинули окупантів біля Бахмута на 1,2 км вглиб фронту

Довкола Бахмута захисники 3-ї штурмової бригади за останню добу відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту.

Джерело: Третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту.

Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян".

Деталі: Також українські бійці ліквідували склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

Військові відзначають, що сили ворога майже повністю відкинули за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.

Що цьому передувало:

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