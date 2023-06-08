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Екоактивістка Грета Тунберг закликала покарати Росію за екоцид в Україні

Олена РощінаЧетвер, 8 червня 2023, 23:38
Екоактивістка Грета Тунберг закликала покарати Росію за екоцид в Україні
Грета Тунберг на зв'язку, фото Офісу президента України

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що Росія спричинила екоцид на півдні України й має бути покарана за нього.

Джерело: твіт Грети Тунберг

Пряма мова: "Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке відбирає дар мови у світу. Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка повинна понести відповідальність за свої злочини".

Деталі: Цей заклик з’явився на третій день після того, як російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, знищили її машинну залу й греблю, що призвело до затоплення лівого й правого берегів Дніпра у Херсонській області, до зміління Каховського водосховища, до жертв серед людей і тварин, до втрати культурної спадщини. 

Також Тунберг опублікувала свою позицію після того, як президент України Володимир Зеленський закликав понад 60 світових політичних та громадських діячів, серед яких була й юна шведська екоактивістка, покарати Росію за екоцид.

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Теми: Каховська ГЕСХерсонська областьекоцидРосія
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