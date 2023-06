Екоактивістка Грета Тунберг закликала покарати Росію за екоцид в Україні

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що Росія спричинила екоцид на півдні України й має бути покарана за нього.

Джерело: твіт Грети Тунберг

Пряма мова: "Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке відбирає дар мови у світу. Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка повинна понести відповідальність за свої злочини".

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb