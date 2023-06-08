Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Президент Володимир Зеленський закликав екологічну спільноту допомогти Україні подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та затоплення півдня України, а також поінформував їх про створення експертної групи, яка буде просувати покарання Росії за екоцид.

Джерело: звернення Зеленського до представників світової екологічної спільноти, Офіс президента і його керівник Андрій Єрмак

Пряма мова: "Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо.

Реклама:

Буквально щогодини встановлюється – і ми встановлюємо – дедалі більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води.

Через знищення дамби затоплені сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два "сибіркові поховання", і обидва – на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз, нам невідомо. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…

Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами.

ВІДЕО ДНЯ

Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот".

Деталі: Зеленський наголосив, що "ситуація надзвичайно важка", і це – не природне лихо і не прояв кліматичної кризи, "це лихо – Путін" і його накази. Він пояснив, що саме Росія зацікавлена у катастрофі.

Президент зазначив, що поки немає відповіді на те, як можна все це подолати.

Україна буде далі робити все можливе, щоб урятувати якнайбільше людей, – і потребує підтримки світу в цьому.

Міжнародні організації почали допомагати на контрольованій Києвом території, але потрібен і їхній тиск для допомоги на окупованій території, заявив Зеленський.

Пряма мова: "Так само, як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій і гарантій безпеки для України, ми створюємо й експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії і щоб наша країна не залишилася наодинці із цією трагедією – з екоцидом.

Я впевнений: за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити".

Деталі: Зеленський додав, що лише спільними зусиллями можна зробити так, щоб на затопленій території не залишилося пустелі, руїни, мертвої зони після цієї катастрофи.

Він наголосив, що забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря: "Не буває руйнації природи "десь там" – все у світі дуже взаємопов’язане".

Тому президент закликав представників світової екологічної спільноти поширювати правду про російський екоцид, закликати країни і міжнародні організації діяти.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч у форматі відеоконференції з представниками світової спільноти політичних і громадських діячів, лідерами думок та експертів у сфері захисту екології та довкілля пройшла під час перебування президента з робочою поїздкою в Кривому Розі.

У зустрічі взяли участь понад 60 світових політичних та громадських діячів.

Серед них, зокрема, віце-спікер Європейського парламенту Гайді Гаутала, екоактивіст Грета Тунберг, екс-віце-прем’єр-міністр та екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, президент Ірландії у 1990–1997 роках Мері Робінсон, керівник відділу з питань України Європейської служби зовнішньої діяльності ЄС Петра Гомбалова, генеральний секретар Європейського екологічного бюро Патрік тен Брінк, регіональний директор Всесвітнього фонду дикої природи у країнах Центральної та Східної Європи Андреас Бекман, колишній посол Франції з питань зміни клімату, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоуренс Тубіана, посол Європейського кліматичного пакту Анібет Ін’янг Нтуй (Нігерія), а також екоактивісти й журналісти, що висвітлюють екологічну тематику.

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні