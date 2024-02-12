У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. кв м землі
Внаслідок витоку палива через російський удар по нафтобазі у Харкові в ніч на 10 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі.
Джерело: Ґвара Медіа із посиланням на коментар начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова
Пряма мова: "Так як була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію. За попередніми даними, більше 10 тисяч квадратних метрів території забруднено через витік палива - і дизель, і бензин. За наявною інформацією, понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі. Окрім забруднення землі, ці нафтопродукти також потрапили у річку Немишля".
Деталі: За словами Болвінова, поліція звернулася до Державної екологічної інспекції в Харківській області, яка вже відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.
Поліція розглядає відкриття кримінального провадження за статтею 441 Кримінального Кодексу України (екоцид).
Передісторія:
- У ніч на 10 лютого ворожі "Шахеди" вдарили по Харкову - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне та загорілося 14 приватних житлових будинків. Згодом влада повідомила, що одна людина загинула.
- Пізніше стало відомо, що в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей.