У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. кв м землі

Внаслідок витоку палива через російський удар по нафтобазі у Харкові в ніч на 10 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі.

Джерело: Ґвара Медіа із посиланням на коментар начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова

Пряма мова: "Так як була атакована нафтобаза і стався витік палива, було забруднено велику територію. За попередніми даними, більше 10 тисяч квадратних метрів території забруднено через витік палива - і дизель, і бензин. За наявною інформацією, понад 3800 тонн палива зберігалося на цій нафтобазі. Окрім забруднення землі, ці нафтопродукти також потрапили у річку Немишля".

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Деталі: За словами Болвінова, поліція звернулася до Державної екологічної інспекції в Харківській області, яка вже відібрала зразки ґрунту та води на місцях забруднення.

Поліція розглядає відкриття кримінального провадження за статтею 441 Кримінального Кодексу України (екоцид).

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