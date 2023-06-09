У Києві перевірили майже всі укриття: третина – непридатна

У Києві перевірили понад 91%, тобто 4,2 тисячі укриттів та сховищ: дві третини з них – придатні як укриття.

Джерело: пресслужба Київської міської адміністрації

Деталі: Станом на ранок 9 червня проінспектовано 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисячі.

Як запевнили у КМДА, придатними для укриття під час тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам.

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У міській держадміністрації завірили, що за кожною адресою формується висновок щодо стану та придатності укриття незалежно від форми власності та балансоутримувача.

Повідомляється, що вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.

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