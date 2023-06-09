У Києві перевірили майже всі укриття: третина – непридатна
У Києві перевірили понад 91%, тобто 4,2 тисячі укриттів та сховищ: дві третини з них – придатні як укриття.
Джерело: пресслужба Київської міської адміністрації
Деталі: Станом на ранок 9 червня проінспектовано 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисячі.
Як запевнили у КМДА, придатними для укриття під час тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам.
У міській держадміністрації завірили, що за кожною адресою формується висновок щодо стану та придатності укриття незалежно від форми власності та балансоутримувача.
Повідомляється, що вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.
Що було раніше:
- Під час ракетної атаки росіян на 1 червня кияни прибігли до укриття, але їм не ніхто не відкрив, в результаті чого загинуло троє людей.
- Після відкриття провадження та обшуків у КМДА повідомили, що не мають іншого виходу, крім як тримати укриття в місті постійно відчиненими, а також заявили, що будуть примусово відчиняти укриття приватної форми власності, якщо їхні власники в необхідний момент не забезпечуватимуть доступ до споруд для населення.
- Президент Володимир Зеленський доручив перевірити всі укриття України.