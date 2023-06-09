За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Приморський районний суд Одеси засудив Абзала Баймукашева до 10 років позбавлення волі у справі про замах одеського активіста Сергія Стерненка, який стався у травні 2018 року.
Джерело: повідомлення Стерненка
Пряма мова: "10 років позбавлення волі отримав виконавець другого нападу на мене.
Щойно Приморський районний суд м. Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу у справі про замах на мене, який був 01.05.18
Того дня на замовлення Труханова (мера Одеси – ред.) він вистрілив мені у потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість та став його переслідувати, мені вдалося його затримати".
Деталі: Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення у разі, якщо не буде апеляційної скарги.
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Передісторія:
- У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник.
- Наразі в одеському суді слухається справа щодо нападу на Стерненка Олександра Ісайкула та Івана Кузнєцова, який під час нападу загинув.