За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми

Приморський районний суд Одеси засудив Абзала Баймукашева до 10 років позбавлення волі у справі про замах одеського активіста Сергія Стерненка, який стався у травні 2018 року.

Джерело: повідомлення Стерненка

Пряма мова: "10 років позбавлення волі отримав виконавець другого нападу на мене.

Щойно Приморський районний суд м. Одеси оголосив вирок Баймукашеву Абзалу Амангалійовичу у справі про замах на мене, який був 01.05.18

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Того дня на замовлення Труханова (мера Одеси – ред.) він вистрілив мені у потилицю. Але оскільки я не втратив свідомість та став його переслідувати, мені вдалося його затримати".

Деталі: Баймукашева визнали винним у замаху на умисне вбивство та незаконному зберіганні та поводженні зі зброєю. Вирок набере законної сили за місяць з дня оголошення у разі, якщо не буде апеляційної скарги.

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