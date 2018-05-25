На одеського активіста Стерненка скоїли замах - нападника вбито

Увечері, 24 травня, невідомі, озброєні холодною зброєю, скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Про це заявив сам Стерненко у трансляції на сторінці у Facebook, яка велася з місця події.

Інцидент трапився пізно ввечері на вулиці Фонтанська дорога у Одесі, коли Стерненко повертався додому.

Екс-керівник "Правого сектора" заявляє, що в ході зіткнення отримав ножове поранення у руку, йому надали допомогу медики "швидкої допомоги".

Нападників, за його словами, було двоє. Один втік, інший - отримав від Стерненка смертельний удар ножом в область живота.

Поліція розслідує обставини подій.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фонтанська дорога скоєно напад на громадського активіста, внаслідок якого той був поранений. Пізніше, його було доставлено до лікарні зі струсом головного мозку та різаною раною руки", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські виявили тіло імовірного нападника з колото-різаними ранами черевної порожнини.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділу, працівники управління карного розшуку поліції Одещини та кінологи", - зазначили у поліції.

Поліцейські наразі встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні. Також, вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події.

Це вже третій напад на Стерненка.

1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

Як повідомлялося, 7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, у скоєні якого його підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

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