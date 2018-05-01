В Одесі стріляли в екс-керівника "Правого сектора" області

В Одесі скоїли напад на колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Про це повідомив сам Стерненко в Facebook.

"Напав біля будинку. Вистрілив мені в потилицю. Вдалось затримати", - написав він.

Він уточнив, що злочинця "вдалось затримати голими руками".

Стерненко виклав відео, зняте після затримання нападника. На ньому видно, зокрема, приїзд поліції. Поліції потерпілий розповів, що сам наздогнав і повалив нападника, а потім перехожі допомогли його затримати.

На відео чути, що подія трапилася на вулиці Сегедській. В потерпілого стріляли гумовими кулями. У нього поранення на шиї.

Стерненко також говорить, що нападник намагався стріляти в перехожих.

Разом з тим, поліція Одещини повідомила, що у вівторок о 10:03 надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Сегедській.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 23-річний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї. Нападника затримано", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що обставини події встановлюються.

Як повідомлялося, 7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арештутерміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, в скоєні якого ойго підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

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