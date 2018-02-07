В Одесі побили активіста Стерненка, якого судять за "збут наркотиків" у 2014 році

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Середа, 7 лютого 2018, 22:53

В Одесі побили активіста і колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка поруч з будинком, де він живе.

Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Активіст стверджує, що напад на нього організував мер міста Геннадій Труханов.

"Жити буду! Вважаю, що напад на мене організовано з боку Труханова і ко як помста за громадську діяльність", - написав Стерненко.

Як відомо, 14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. 

Активіст зазначив, що злочин, в скоєні якого він підозрюється, датується 2014 роком, а провадження проти самого екс-очільника одеського ПС було відкрито 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненко підозрюєтся також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

Читайте також: Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша.

Українська правда
Теми: Одеса
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