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Україною шириться повітряна тривога, в Одесі пролунали вибухи

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 23:45
Україною шириться повітряна тривога, в Одесі пролунали вибухи
карта повітряних тривог станом на 23:57

У східних, південних та північних областях у п’ятницю ввечері оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Суспільне

Деталі: Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області, а також традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму.

Близько 23:30 тривогу оголосили також на Чернігівщині, а пізніше - на Сумщині.

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Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи.

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Теми: повітряна тривога
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