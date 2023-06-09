У східних, південних та північних областях у п’ятницю ввечері оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Суспільне

Деталі: Близько 22:30 тривогу оголосили у південних регіонах. Вона поширилася на Одеську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку області, а також традиційно лишається на Луганщині та в окупованому Криму.

Близько 23:30 тривогу оголосили також на Чернігівщині, а пізніше - на Сумщині.

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Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунали вибухи.