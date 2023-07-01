Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп

Деякі положення законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні" будуть доопрацьовані, зокрема щодо дублювання англомовних фільмів.

Джерело: заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Я солідарна з тими, хто вважає, що це (показ англомовних фільмів мовою оригіналу – ред.) звузить права україномовних громадян, які йдуть подивитися фільм. Я думаю, що якраз це питання ми будемо доопрацьовувати на комітеті. Наш комітет гуманітарної та інформаційної політики профільний. Хоча там вже передбачений досить довгий перехідний період – аж до 2027 року. Але це дійсно треба обговорити і з профільною спільнотою, і з кінотеатрами, і загалом з людьми".

Деталі: За словами Кравчук, альтернативним варіантом може бути програма підтримки кінотеатрів або тих сеансів, які будуть іти англійською мовою. Можливо, людина отримуватиме спеціальний ваучер на сеанс англійською мовою.

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Депутатка також підкреслила, що вимога обов’язкового знання англійської мови поширюватиметься не на всіх держслужбовців, а лише на керівний склад.

"Це законопроєкт рамковий, і він надає "напрям руху". Обов’язкове знання для певних категорій держслужбовців... Я тут хочу зробити роз’яснення, що мова не йде про абсолютно всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх прокурорів. Мова йде про керівний склад. Бо якраз керівний склад, очевидно, буде більше спілкуватися і з донорами, і з інструкторами", - сказала вона.

За словами Кравчук, мова йде про рівень англійської В2.

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"Можливо, вищий рівень потрібен буде для чиновників категорії А – керівників державних підприємств, держсекретарів і т.д. А для нижчих посад, можливо, це буде простіший рівень", - сказала вона.

Що передувало: 28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт президента про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Коментуючи норми законопроєкту про скорочення дубляжу українською мовою та демонстрацію фільмів мовою оригіналу, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що звуження сфери застосування української мови є неприпустимим, оскільки порушує Конституцію та рішення Конституційного Суду України.