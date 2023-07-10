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Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини

Понеділок, 10 липня 2023, 08:37
Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини
Фото ілюстративне з pixabay.com

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю двом німецьким виданням. 

Крістоф Гойсен визнав, що вступ України до НАТО залишається неможливим, доки триває поточна фаза війни, оскільки це означало би пряме втягнення Альянсу у війну. Проте він вважає, що союзники у Вільнюсі мають надіслати сигнал, "що Україна є частиною родини НАТО". 

"Україна має стати і членом НАТО, щодо умови це дозволятимуть", – зазначив Гойсен.

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Одночасно він висловився за продовження максимальної військової підтримки України, включно із західними винищувачами F-16, наголосивши, що йдеться про її виживання як держави. 

Говорячи про потенційні мирні переговори, Гойсен відкинув ідеї про якісь "гарантії безпеки" для Москви чи відновлення попереднього ставлення до очільника Кремля у геополітиці.

"Росія порушила усі договори, які укладала. Було би просто насмішкою давати Путіну якісь безпекові гарантії", – зазначив він.

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Крістоф Гойсен вважає, що про якесь повернення Путіна у "перші ряди" міжнародної політики не може бути мови і після мирних переговорів з Україною. 

"Абсолютно неможливо, щоби Володимир Путін знову міг діяти нарівні з США чи Китаєм. Він – парія у міжнародній політиці, до нього вже взагалі немає довіри", – зазначив Гойсен.

Навесні Гойсен закликав Захід активізувати допомогу Україні, аргументуючи, що поступова та нерішуча військова підтримка призведе до патової ситуації на полі бою.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину", щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України перед самітом НАТО у Литві 11-12 липня.

Дивіться також інтерв’ю на Youtube-каналі "ЄвроПравди" з віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною про саміт НАТО і те, яким буде його результат.

Теми: УкраїнаНАТО
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