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Глава Мюнхенской конференции: Украина должна стать членом НАТО, как только позволят обстоятельства

Понедельник, 10 июля 2023, 08:37
Глава Мюнхенской конференции: Украина должна стать членом НАТО, как только позволят обстоятельства
Фото иллюстративное с pixabay.com

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она "принадлежит к евроатлантической семье" и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью двум немецким изданиям.

Кристоф Хойсен отметил, что вступление Украины в НАТО остается невозможным, пока продолжается текущая фаза войны, поскольку это означало бы прямое втягивание Альянса в войну. Однако он считает, что союзники в Вильнюсе должны послать сигнал, "что Украина является частью семьи НАТО".

"Украина должна стать и членом НАТО, когда это позволят обстоятельства", – отметил Гойсен.

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Одновременно он высказался за продолжение максимальной военной поддержки Украины, включая западные истребители F-16, подчеркнув, что речь идет о ее выживании как государства.

Говоря о потенциальных мирных переговорах, Гойсен отверг идеи о каких-то "гарантиях безопасности" для Москвы.

"Россия нарушила все договоры, которые заключала. Было бы просто насмешкой давать Путину какие-то гарантии безопасности", – отметил он.

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Кристоф Гойсен считает, что о каком-то возвращении Путина в "первые ряды" международной политики не может быть речи и после мирных переговоров с Украиной.

"Абсолютно невозможно, чтобы Владимир Путин снова мог действовать наравне с США или Китаем. Он – пария в международной политике, к нему уже вообще нет доверия", – отметил Гойсен.

Весной Гойсен призывал Запад активизировать помощь Украине, аргументируя, что постепенная и нерешительная военная поддержка приведет к патовой ситуации на поле боя.

Напомним, по информации СМИ, небольшая группа государств НАТО ведет "переговоры в последнюю минуту", чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины перед саммитом НАТО в Литве 11-12 июля.

Смотрите также интервью на Youtube-канале "ЕвроПравды" с вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной о саммите НАТО и том, каким будет его результат.

Темы: УкраинаНАТО
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