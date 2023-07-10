Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області у той час, коли у житловому кварталі видавали гумдопомогу, − загинули 4 особи, під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, поліція Запорізької області у Facebook

Пряма мова Малашка: "Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові − вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.



Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік".

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Фото з telegram Малашка

Деталі: Ще 11 оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Фото з telegram Малашка

Доповнено: У поліції додали, що окупанти завдали авіаудару 9 липня. Били по Оріхівській ЗОШ у той час, коли люди прийшли до школи по гуманітарну допомогу − продукти харчування та речі першої необхідності.

Дослівно поліція: "Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення… Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху".

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Деталі: У поліції додали, що станом на ранок 10 липня рятувальні роботи тривають, бо під завалами ще можуть перебувати люди.

Загалом за добу росіяни здійснили 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Ольгівського, Червоного, Малинівки.



В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік.

Зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.