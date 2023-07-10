Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 08:59
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих
ФОТО З TELEGRAM МАЛАШКА

Російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області у той час, коли у житловому кварталі видавали гумдопомогу, − загинули 4 особи, під завалами ще можуть бути люди. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, поліція Запорізької області у Facebook

Пряма мова Малашка: "Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові − вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік". 

 
Фото з telegram Малашка 

Деталі: Ще 11 оріхів'ян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. 

Реклама:
 
Фото з telegram Малашка 

Доповнено: У поліції додали, що окупанти завдали авіаудару 9 липня. Били по Оріхівській ЗОШ у той час, коли люди прийшли до школи по гуманітарну допомогу − продукти харчування та речі першої необхідності.

Дослівно поліція: "Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю. Внаслідок вибуху загинули четверо громадян, ще одинадцятеро отримали поранення… Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху".

Деталі: У поліції додали, що станом на ранок 10 липня рятувальні роботи тривають, бо під завалами ще можуть перебувати люди.  

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за добу росіяни здійснили 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області: 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Ольгівського, Червоного, Малинівки.

В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік.

Зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Теми: Запорізька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок

Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі

доповненоКолишньому одеському військкому Борисову повідомили про підозру, але він зник

фотоКолишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні

оновлено від 16:46У Підмосков'ї озброєний чоловік захопив будинок і грозився йти на Кремль, його вбили

Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен

Усі новини...
Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW
Кадиров заявив, що спецпризначенців "Ахмат" перекинули в Кліщіївку
Пригожин після бунту зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ
У 10 областях лунала повітряна тривога: була загроза пусків крилатих ракет
Останні новини
00:22
Ворог атакував Сумщину: загинула людина, шестеро поранених
23:58
У Польщі запрацював Центр обслуговування українських Leopard
23:46
Колишнього військкома Борисова збираються оголосити в розшук – Офіс генпрокурора
23:27
відеоУ Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
23:12
Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп
22:57
У Британії засудили чоловіка за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць
22:25
У НАЗК обіцяють перевірити не тільки військкомів, а й їхніх родичів, водіїв і коханок
22:20
СБУ не дає керівниці Музею Голодомору ознайомитись з матеріалами скандального дослідження
22:07
Ігуана прокралася в Міністерство економіки Німеччини
21:42
Зеленський про "Сенс Банк": гарантовані права вкладників і стабільність сектору
Усі новини...
Реклама: