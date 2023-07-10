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Оккупанты сбросили авиабомбу на Орехов, когда там выдавали гумпомощь: 4 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 10 июля 2023, 08:59
Оккупанты сбросили авиабомбу на Орехов, когда там выдавали гумпомощь: 4 погибших
ФОТО ИЗ TELEGRAM МАЛАШКО 

Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по городу Орехов Запорожской области в то время, когда в жилом квартале выдавали гумпомощь, − погибли 4 человека, под завалами еще могут быть люди.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, полиция Запорожской области в Facebook 

Прямая речь Малашко: "Рашисты совершили военное преступление в прифронтовом Орехове − ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале.

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Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина". 

 
Фото Из telegram МалашкО 

Детали: Еще 11 ореховчан госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. 

 
Фото Из telegram МалашкО 

Дополнено: В полиции добавили, что оккупанты нанесли авиаудар 9 июля. Били по Ореховской ООШ в то время, когда люди пришли в школу за гуманитарной помощью − продуктами питания и вещами первой необходимости.

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Дословно полиция: "Авиабомба почти полностью разрушила здание. В результате взрыва погибли четверо граждан, еще одиннадцать получили ранения... Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, которые находились внутри и рядом на улице. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва".

Детали: В полиции добавили, что по состоянию на утро 10 июля спасательные работы продолжаются, потому что под завалами еще могут находиться люди.

Всего за сутки россияне совершили 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Ольговского, Красного, Малиновки.

В Новоданиловке ранение получил 65-летний мужчина.

Зафиксированы разрушения 10 гражданских объектов.

Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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