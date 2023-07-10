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США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів

"Європейська правда"Понеділок, 10 липня 2023, 11:28

У Вашингтоні не вважають, що рішення про надання Україні касетних боєприпасів викличе розкол серед країн-членів НАТО.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи турбується президент Сполучених Штатів Джо Байден, що це може викликати суперечки під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

"Я не думаю, що ви побачите розкол, поділ або роз'єднаність щодо суті цього рішення, навіть попри те, що багато членів Альянсу і тих, хто підписав конвенцію (про касетні боєприпаси), перебувають у такому становищі, що вони самі не можуть сказати: "Ми за касетні боєприпаси", – зазначив Салліван.

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За його словами, США "нічого не чули від людей, які б сказали: "Це ставить під сумнів наші зобов'язання", "Це ставить під сумнів єдність коаліції" або "Це ставить під сумнів нашу віру в те, що Сполучені Штати відіграють життєво важливу і позитивну роль як лідер коаліції в Україні".

Салліван також нагадав, що Україна зобов'язалась не використовувати касетні боєприпаси на російській території, а застосовуватиме їх лише на власній території та не у населених пунктах.

Нагадаємо, що у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

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Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

Раніше речник уряду Німеччини заявив, що рішення США надіслати касетні боєприпаси було прийнято непросто, і зазначив, що Росія вже використовувала таку зброю на території України.

Теми: СШАНАТОзброя
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