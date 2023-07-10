США не верят в раскол НАТО из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов

В Вашингтоне не считают, что решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов вызовет раскол среди стран-членов НАТО.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции, передает "Европейская правда".

Салливан отвечал на вопрос журналистов, беспокоится ли президент Соединенных Штатов Джо Байден, что это может вызвать споры во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Я не думаю, что вы увидите раскол, разделение или разобщенность относительно сути этого решения, даже несмотря на то, что многие члены Альянса и те, кто подписал конвенцию (о кассетных боеприпасах), находятся в таком положении, что они сами не могут сказать: "Мы за кассетные боеприпасы", – отметил Салливан.

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По его словам, США "ничего не слышали от людей, которые бы сказали: "Это ставит под сомнение наши обязательства", "Это ставит под сомнение единство коалиции" или "Это ставит под сомнение нашу веру в то, что Соединенные Штаты играют жизненно важную и позитивную роль как лидер коалиции в Украине".

Салливан также напомнил, что Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы на российской территории, а будет применять их только на собственной территории и не в населенных пунктах.

Напомним, что в пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

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Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Ранее представитель правительства Германии заявил, что решение США отправить кассетные боеприпасы принималось непросто, и отметил, что Россия уже использовала такое оружие на территории Украины.