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Через обвал на Курахівській ТЕС, яка зазнавала обстрілів, загинули троє людей

Олена РощінаПонеділок, 10 липня 2023, 13:19
Через обвал на Курахівській ТЕС, яка зазнавала обстрілів, загинули троє людей
Обвал конструкцій на Курахівській ТЕС, фото прокуратури Донецької області

На Курахівській тепловій електростанції, де 7 липня стався обвал у цеху, три людини постраждали і троє загинули: під завалами знайдено тіла двох зниклих працівників.

Джерело: Міненерго, Донецька обласна прокуратура

Дослівно Міненерго: "Під час рятувальних робіт на ТЕС у Донецькій області, де стався нещасний випадок 7 липня, під завалами знайдено тіла двох загиблих працівників, які раніше вважалися зниклими безвісти. Отже внаслідок цієї трагедії загинуло троє людей".

Деталі: Міністерство енергетики 8 липня повідомляло, що на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Тоді було відомо про одну загиблу, трьох госпіталізованих із травмами, ще двох вважали зниклими.

Прокуратура повідомляла, що близько 23:10 у п’ятницю 7 липня стався обвал покрівлі та декількох поверхів об’єкта критичної інфраструктури у м. Кураховому. 

 

Обвалилося стаціонарне залізобетонне перекриття котлотурбінного цеху між енергоблоками. Під завалами опинилася лабораторія хімічного аналізу та приміщення чергових слюсарів котлотурбінного цеху, уточнювало Міненерго.

Внаслідок обвалу загинули лаборант хімічного аналізу і два машиністи-обхідники. Електрогазозварювальник та два слюсарі потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості (з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер, забоями). Також медичну допомогу надали жінці, яка була в передінфарктному стані.

 

За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак держави-агресора на підприємство. Перевіряється факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах, повідомили в прокуратурі.

 

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 272 КК України).

Нагадаємо: Російські війська неодноразово завдавали ракетні удари по Курахівській ТЕС (Донецька область), зокрема в жовтні 2022 року та у квітні 2023 року.

Теми: Донецька областьенергетикавійнажертви
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