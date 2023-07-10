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Из-за обвала на Кураховской ТЭС, которая подвергалась обстрелам, погибли три человека

Елена РощинаПонедельник, 10 июля 2023, 13:19
Из-за обвала на Кураховской ТЭС, которая подвергалась обстрелам, погибли три человека
Обвал конструкций на Кураховской ТЭС, фото прокуратуры Донецкой области

На Кураховской тепловой электростанции, где 7 июля произошел обвал в цехе, три человека пострадали и трое погибли: под завалами найдены тела двух пропавших работников.

Источник: Минэнерго, Донецкая областная прокуратура

Дословно Минэнерго: "Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами найдены тела двух погибших работников, которые ранее считались пропавшими без вести. Таким образом, в результате этой трагедии погибли три человека".

Детали: Министерство энергетики 8 июля сообщало, что на ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошел несчастный случай – упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. Тогда было известно об одной погибшей, трех госпитализированных с травмами, еще двое считались пропавшими без вести.

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Прокуратура сообщала, что около 23:10 в пятницу 7 июля произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры в г. Курахово. 

 

Обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещение дежурных слесарей котлотурбинного цеха, уточняло Минэнерго.

В результате обвала погибли лаборант химического анализа и два машиниста-обходчика. Электрогазосварщик и два слесаря попали в больницу с травмами различной степени тяжести (с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, ушибами). Также медицинскую помощь оказали женщине, которая была в предынфарктном состоянии.

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По предварительным данным, крыша обвалилась в результате прошлых атак государства-агрессора на предприятие. Проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях, сообщили в прокуратуре.

 

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Напомним: Российские войска неоднократно наносили ракетные удары по Кураховской ТЭС (Донецкая область), в частности в октябре 2022 года и в апреле 2023 года.

Темы: Донецкая областьэнергетикавойнажертвы
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