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У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 13:28
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
фото поліції Київщини

У Білій Церкві на Київщині священники УПЦ МП відмовляються залишати будівлю собору.

Джерело: речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Зранку 10 липня згідно з рішенням Білоцерківської міської ради про передачу Преображенського собору у користування ПЦУ, громадяни прийшли до Спасо-Преображенського собору з вимогами залишити культову споруду. На цей час з приводу події до поліції надійшло шість повідомлень, в тому числі про конфліктну ситуацію - бійку, хуліганство та тілесні ушкодження".

Деталі: Прянішнікова уточнила, що є відомості про те, що церковний представник закрився всередині та використовував вогнегасник, щоб не дати потрапити в середину приміщення.

"Поки жодного повідомлення про це до поліції не надходило, однак правоохоронці фіксують усі події та згодом нададуть їм законної кваліфікації", - повідомила речниця.

За її словами, поліція Київської області забезпечує правопорядок біля собору. На місці працюють патрульні поліцейські, а а також поліцейські діалогу та співробітники Білоцерківського управління поліції.

Громадян закликають дотримуватися публічного порядку та бути законослухняними.

Теми: УПЦ МПБіла ЦеркваКиївська областьполіція
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