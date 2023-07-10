У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
У Білій Церкві на Київщині священники УПЦ МП відмовляються залишати будівлю собору.
Джерело: речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "Зранку 10 липня згідно з рішенням Білоцерківської міської ради про передачу Преображенського собору у користування ПЦУ, громадяни прийшли до Спасо-Преображенського собору з вимогами залишити культову споруду. На цей час з приводу події до поліції надійшло шість повідомлень, в тому числі про конфліктну ситуацію - бійку, хуліганство та тілесні ушкодження".
Деталі: Прянішнікова уточнила, що є відомості про те, що церковний представник закрився всередині та використовував вогнегасник, щоб не дати потрапити в середину приміщення.
"Поки жодного повідомлення про це до поліції не надходило, однак правоохоронці фіксують усі події та згодом нададуть їм законної кваліфікації", - повідомила речниця.
За її словами, поліція Київської області забезпечує правопорядок біля собору. На місці працюють патрульні поліцейські, а а також поліцейські діалогу та співробітники Білоцерківського управління поліції.
Громадян закликають дотримуватися публічного порядку та бути законослухняними.