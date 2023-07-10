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В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июля 2023, 13:28
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
фото полиции Киевской области

В Белой Церкви Киевской области священники УПЦ МП отказываются покидать здание собора.

Источник: спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Утром 10 июля согласно решению Белоцерковского городского совета о передаче Преображенского собора в пользование ПЦУ, граждане пришли к Спасо-Преображенскому собору с требованиями оставить культовое сооружение. В настоящее время по поводу происшествия в полицию поступило шесть сообщений, в том числе о конфликтной ситуации - драке, хулиганстве и телесных повреждениях".

Детали: Прянишникова уточнила, что есть сведения о том, что церковный представитель закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы не дать попасть внутрь помещения.

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"Пока ни одного сообщения об этом в полицию не поступало, однако правоохранители фиксируют все события и впоследствии предоставят им законную квалификацию", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, полиция Киевской области обеспечивает правопорядок возле собора. На месте работают патрульные полицейские, а также полицейские диалога и сотрудники Белоцерковского управления полиции.

Граждан призывают соблюдать публичный порядок и быть законопослушными.

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Темы: УПЦ МПБелая ЦерковьКиевская областьполиция
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