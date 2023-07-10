Росія продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО

У Кремлі знову пригрозили, що вступ України до НАТО нібито стане загрозою для Росії і потребуватиме реакції.

Джерело: РИА Новости з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За його словами, Київ нібито намагається "чинити тиск" на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність.

Пряма мова Пєскова: "Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи.

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Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що потребуватиме зрозумілої і твердої реакції".

Передісторія:

10 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що за запрошення України до вступу зараз виступає увесь східний фланг НАТО, а також низка країн Західної Європи.

Вона також вважає, що НАТО може запросити Україну до вступу навіть під час війни, а завершити процес – тоді, коли дозволять обставини.