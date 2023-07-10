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Росія продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 13:35
Росія продовжує погрожувати своєю реакцією на вступ України до НАТО
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

У Кремлі знову пригрозили, що вступ України до НАТО нібито стане загрозою для Росії і потребуватиме реакції.

Джерело: РИА Новости з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Деталі: За його словами, Київ нібито намагається "чинити тиск" на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність.

Пряма мова Пєскова: "Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи.

Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що потребуватиме зрозумілої і твердої реакції".

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Теми: РосіяУкраїнаНАТО
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