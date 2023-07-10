Россия продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО

В Кремле снова пригрозили, что вступление Украины в НАТО якобы станет угрозой для России и потребует реакции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: По его словам, Киев якобы пытается "оказывать давление" на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность.

Прямая речь Пескова: "Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.

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Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции".

Предыстория:

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что за приглашение Украины к вступлению сейчас выступает весь восточный фланг НАТО, а также ряд стран Западной Европы.

Она также считает, что НАТО может пригласить Украину к вступлению даже во время войны, а завершить процесс – тогда, когда позволят обстоятельства.