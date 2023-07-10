Россия продолжает угрожать своей "реакцией" на вступление Украины в НАТО

В Кремле снова пригрозили, что вступление Украины в НАТО якобы станет угрозой для России и потребует реакции.

Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Детали: По его словам, Киев якобы пытается "оказывать давление" на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность.

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Прямая речь Пескова: "Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.

Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции".

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