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"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley

Євген КізіловПонеділок, 10 липня 2023, 17:38
Радянські БМП і близько не стоять: Міноборони пояснило переваги Bradley
БМП M2 Bradley, Getty Images

У Міністерстві оборони розповіли про можливості БМП M2 Bradley, які США невдовзі передадуть Україні.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, бойові машини піхоти M2 Bradley містяться у додатковому пакеті допомоги від Міноборони США для України.

Маляр пояснила, що така машина оснащена 25-мм автоматичною гарматою "Бушмастер" з боєкомплектом у 900 набоїв, пусковою установкою TOW та 7,62-мм кулеметом. Бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні, чого достатньо для знищення БМП-1/2 з дистанції до 2 кілометрів.

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Заступниця міністра нагадала, що першу партію таких машин Україна отримала взимку 2023 року.

Вона зазначила, що основна задача БМП на полі бою — це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradly справляється "на відмінно". Ще один важливий фактор, що робить цю бойову машину насправді цінною для українських військових, — захищеність.

Маляр нагадала про відомий випадок, коли екіпаж та десант "Бредлі" залишилися цілі після прямого влучання ракети "Граду" по машині. Інший випадок, де "Бредлі" підірвався на протитанковій міні та отримав пряме влучання протитанкового кумулятивного боєприпасу у башту. Екіпаж та десант не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Як зазначають українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом".

Що передувало:

  • У середині червня Міноборони показало БМП Bradley після прямого влучання, підтвердивши бойову живучість поставленої техніки.
  • 7 липня Міністерство оборони США оприлюднило подробиці нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема 32 бойові машини піхоти Bradley та касетні снаряди.

Теми: СШАУкраїназброя
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