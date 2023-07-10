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"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 17:38
Советские БМП и близко не стоят: Минобороны объяснило преимущества Bradley
БМП M2 Bradley, Getty Images

В Министерстве обороны рассказали о возможностях БМП M2 Bradley, которые США вскоре передадут Украине.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По ее словам, боевые машины пехоты M2 Bradley содержатся в дополнительном пакете помощи от Минобороны США для Украины.

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Маляр объяснила, что такая машина оснащена 25-мм автоматической пушкой "Бушмастер" с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров.

Заместитель министра напомнила, что первую партию таких машин Украина получила зимой 2023 года.

Она отметила, что основная задача БМП на поле боя - это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется "на отлично". Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину действительно ценной для украинских военных, - защищенность.

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Маляр напомнила об известном случае, когда экипаж и десант "Брэдли" остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине. Другой случай, где "Брэдли" подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали.

Прямая речь: "Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом".

Что предшествовало:

  • В середине июня Минобороны показало БМП Bradley после прямого попадания, подтвердив боевую живучесть поставленной техники.
  • 7 июля Министерство обороны США обнародовало подробности нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности 32 боевые машины пехоты Bradley и кассетные снаряды.

Темы: СШАУкраинаоружие
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