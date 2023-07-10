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Під завалами в Оріхові можуть бути ще три людини – ДСНС

Євген КізіловПонеділок, 10 липня 2023, 18:27
Під завалами в Оріхові можуть бути ще три людини – ДСНС
фото з місця удару, джерело: дснс

Внаслідок скидання росіянами авіабомби на місто Оріхів Запорізької області загинуло четверо людей, ще 11 травмувалося. Ймовірно, під завалами знаходяться ще троє.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі.

На місці працює інженерна техніка ДСНС.

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Що передувало: 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. У цей час там видавали гумдопомогу. Загинули 4 особи: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Ще 11 оріхів'ян госпіталізували.

Теми: Запорізька областьобстрілвійнажертви
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