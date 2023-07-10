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Под завалами в Орехове могут быть еще три человека – ГСЧС

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 18:27
Под завалами в Орехове могут быть еще три человека – ГСЧС
фото с места удара, источник: гсчс

В результате сброса россиянами авиабомбы на город Орехов Запорожской области погибли четыре человека, еще 11 травмировались. Вероятно, под завалами находятся еще трое.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания.

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На месте работает инженерная техника ГСЧС.

Что предшествовало: 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.

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Темы: Запорожская областьобстрелвойнажертвы
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