Под завалами в Орехове могут быть еще три человека – ГСЧС

В результате сброса россиянами авиабомбы на город Орехов Запорожской области погибли четыре человека, еще 11 травмировались. Вероятно, под завалами находятся еще трое.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания.

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На месте работает инженерная техника ГСЧС.

Что предшествовало: 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.