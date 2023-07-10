Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог завдав 22 авіаударів, Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 18:46
Ворог завдав 22 авіаударів, Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом доби 10 липня росіяни завдали 22 авіаційні удари, на фронті відбулось 17 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, зазначають в Генштабі.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

На мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українськими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони знищили ще понад 500 окупантів і 4 танки ворога
Ворог зосереджує основні зусилля на 5 напрямках – зведення
Сили оборони знищили ще 440 окупантів і 7 ворожих танків
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: