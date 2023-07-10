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Ворог завдав 22 авіаударів, Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 липня 2023, 18:46
Ворог завдав 22 авіаударів, Сили оборони продовжують наступ на двох напрямках – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом доби 10 липня росіяни завдали 22 авіаційні удари, на фронті відбулось 17 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на куп’янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

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На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, зазначають в Генштабі.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

ВІДЕО ДНЯ

На мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, Сили оборони відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українськими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

Теми: Генштабвійна
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