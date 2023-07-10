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Враг нанес 22 авиаудара, Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 июля 2023, 18:46
Враг нанес 22 авиаудара, Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

В течение суток 10 июля россияне нанесли 22 авиационных удара, на фронте произошло 17 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Враг нанес 22 авиационных удара и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди.

Противник сосредоточивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

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На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области, отмечают в Генштабе.

На авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

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На марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, Силы обороны отбили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.

На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 4 ударов по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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