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Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна

Євген КізіловПонеділок, 10 липня 2023, 20:17
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
олексій навальний, фото: росзмі

Адміністрація колонії, в якій відбуває термін російський опозиціонер Олексій Навальний, уже 100 днів вмикає у його камері одне й те саме послання диктатора й агресора Володимира Путіна.

Джерело: Навальний у Telegram

Пряма мова: "Ювілей. Рівно 100 днів поспіль я щовечора слухаю послання Путіна від 21.02.2023. Кажу нашому замполіту: ну ви нормальні взагалі? Ставте різного Путіна, хіба мало промов він говорив?

Відповідь вразила своєю логікою: це щорічне послання від 23-го року. Отже, його треба слухати весь 23-й рік. Вийде наступне звернення - будемо слухати його".

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Деталі: За словами Навального, коли він був у суді, суддя пояснив йому, що послання ставлять згідно з інструкцією з виховної роботи.

Що передувало: У своєму посланні 21 лютого Путін серед іншого заявив, що нібито це Україна почала війну проти Росії, а не навпаки, і що Кремль почав використовувати силу для захисту.

Теми: НавальнийПутінв'язниця
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