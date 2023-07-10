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Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина

Евгений КизиловПонедельник, 10 июля 2023, 20:17
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
алексей навальный, фото: россми

Администрация колонии, в которой отбывает срок российский оппозиционер Алексей Навальный, уже 100 дней включает в его камере одно и то же послание диктатора и агрессора Владимира Путина.

Источник: Навальный в Telegram

Прямая речь: "Юбилей. Ровно 100 дней подряд я каждый вечер слушаю послание Путина от 21.02.2023. Говорю нашему замполиту: ну вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина, разве мало речей он говорил?

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Ответ потряс своей логикой: это ежегодное послание от 23-го года. Значит, его надо слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение — будем слушать его".

Детали: По словам Навального, когда он был в суде, судья объяснил ему, что послание ставят согласно с инструкцией по воспитательной работе.

Что предшествовало: В своем послании 21 февраля Путин среди прочего заявил, что якобы это Украина начала войну против России, а не наоборот, и что Кремль начал использовать силу для защиты.

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Темы: НавальныйПутинтюрьма
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