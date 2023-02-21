Путін: Це вони розв'язали війну, а ми використали силу, щоб її зупинити

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що це Україна, яку нібито підпорядкував собі Захід, почала війну проти Росії, і що Кремль почав використовувати силу, очікуючи ударів по окупованих ним "історичних землях" РФ.

Джерело: Володимир Путін у зверненні до депутатів Федеральних зборів, сенаторів, депутатів Держдуми РФ 21 лютого

Пряма мова: "Із цим посланням виступаю в складний, рубіжний для нашої країни час. У період кардинальних, незворотних змін у всьому світі, найважливіших історичних подій, які визначають майбутнє нашої країни і нашого народу.

Рік тому заради захисту людей на наших історичних землях, для гарантування безпеки нашої країни, для ліквідації загрози, яка виходила від неонацистського режиму, що склався після перевороту 2014 року, було ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції.

І ми крок за кроком, акуратно і послідовно будемо вирішувати завдання, що стоять перед нами".

Деталі: Путін заявив, що Донбас із 2014 року "відстоював право жити на своїй землі, говорити рідною мовою", а також "вірив і чекав, що Росія прийде на допомогу".

Російський диктатор запевняє своїх громадян, що робив "усе можливе для того, щоб розв'язати цю проблему мирними засобами", вів переговори про мирний вихід із конфлікту, але за спиною РФ "готувався зовсім інший сценарій", а запевнення західних лідерів у прагненні миру нібито обернулися "підробкою" та "жорстокою брехнею".

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, Захід "натаскував" українських офіцерів, постачав зброю і ще до вторгнення РФ вів переговори про постачання Києву систем ППО, бойових літаків та іншої важкої техніки. Путін не втомлюється повторювати, що Київ хотів отримати "ядерну зброю".

Президент РФ продовжує стверджувати, що США і НАТО розгортали біля кордонів РФ свої армійські бази і "секретні біолабораторії", під час маневрів "освоювали театр майбутніх воєнних дій, готували поневолену ними Україну до великої війни".

Путін заявив, що "коли Росія щиро прагнула до мирного вирішення, вони (західні лідери – ред.) грали на життя людей крапленими картами".

За його словами, "так само безсовісно, лукаво вони поводилися, руйнуючи Югославію, Ірак, Лівію, Сирію". Путін вважає, що на Заході "звикли, що їм усе дозволено, звикли плювати на весь світ".

Він стверджує, що в сучасному світі "не повинно бути поділу на так звані цивілізовані країни і всі інші", що має бути "чесне партнерство, яке заперечує будь-яку винятковість, тим більше агресивну".

Пряма мова: "У грудні 2021 року ми офіційно направили США і НАТО проєкти договорів про гарантії безпеки. Але за всіма ключовими, принциповими для нас позиціями отримали по суті справи пряму відмову. Тоді остаточно стало зрозуміло, що відмашку на реалізацію агресивних планів дано і зупинятися вони вже не збираються.

Загроза наростала, причому з кожним днем. Інформація, що надходила, не залишала сумнівів, що до лютого 2022 року все було готово для чергової каральної акції на Донбасі, проти якого київський режим ще 2014 року кинув і артилерію, і танки, і літаки... У 2015 році вони знову зробили спробу прямої атаки на Донбас, водночас продовжуючи блокаду, обстріл, терор щодо мирних громадян...

Це вони розв'язали війну, а ми використали силу і використовуємо, щоб її зупинити.

Ті, хто планували нову атаку на Донецьк і Луганськ, чітко розуміли, що наступна мета – це удар по Криму і Севастополю. І ми це знали і розуміли. А зараз про такі далекосяжні задуми в Києві теж говорять відкрито. Розкрилися".

Деталі: За твердженням Путіна, РФ захищає життя людей і "свій дім", а цілі Заходу – "безмежна влада".

Російський диктатор промовчав, що сам хоче саме цього: мати безмежну владу і диктувати світу свої умови.

Путін також заявив, що "перемогти Росію на полі бою неможливо" і що чим більш далекобійні системи отримуватиме Україна, тим далі РФ буде "відсувати загрозу".

Нагадаємо: Росія десятиріччями вела інформаційну та пропагандистку роботу на територіях, які відносила до сфери свого зацікавлення. У лютому 2014 року РФ почала анексію Криму, навесні того ж року – окупацію Донецької й Луганської областей.

Дозвіл на введення російських військ на територію Криму Путін офіційно отримав 1 березня 2014 року.

Після 8 років гібридної війни 21 лютого 2022 року Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", а 24 лютого почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Читайте також: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України

Театр кремлівських маріонеток. Як Путін визнав фейкові республіки Донбасу