У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

У російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Джерело: російський РБК із посиланням на коментар адміністрації Краснодара, анонімні Telegram-канали, ТАСС із посиланням на коментар правоохоронних органів, Наші гроші. Львів

Деталі: Анонімні проросійські Telegram-канали повідомляють, що 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень.

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В адміністрації Краснодара підтвердили РБК загибель заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького, повідомивши, що за фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи.

ТАСС у правоохоронних органах повідомили, що "невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, а потім зник".

Що цьому передувало:

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