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У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 липня 2023, 20:49
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Станіслав Ржицький, фото ясиа.ру

У російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Джерело: російський РБК із посиланням на коментар адміністрації Краснодара, анонімні Telegram-канали, ТАСС із посиланням на коментар правоохоронних органів, Наші гроші. Львів

Деталі: Анонімні проросійські Telegram-канали повідомляють, що 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень.

В адміністрації Краснодара підтвердили РБК загибель заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького, повідомивши, що за фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи. 

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ТАСС у правоохоронних органах повідомили, що "невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, а потім зник".

Що цьому передувало: 

  • У липні 2022 року журналісти "Наші гроші. Львів" опублікували розслідування, в якому назвали командирів підводних човнів Чорноморської дивізії РФ, серед яких був капітан 2-го рангу Станіслав Ржицький. Згідно з актуальними на 2019-2021 рік даними, він командував підводним човном "Краснодар".
  • Ржицький, як припускають журналісти, міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці "Калібрами" у липні минулого року, внаслідок якого загинуло щонайменше 27 людей. 

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Теми: Росіяракетний ударфлот
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