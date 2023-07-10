Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 10 липня 2023, 20:49
У Росії вбили командира, який, імовірно, причетний до ударів по Україні
Станіслав Ржицький, фото ясиа.ру

У російському Краснодарі розстріляли заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи і екскомандира підводного човна Станіслава Ржицького, який, за інформацією ЗМІ, міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

Джерело: російський РБК із посиланням на коментар адміністрації Краснодара, анонімні Telegram-канали, ТАСС із посиланням на коментар правоохоронних органів, Наші гроші. Львів

Деталі: Анонімні проросійські Telegram-канали повідомляють, що 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Його підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень.

Реклама:

В адміністрації Краснодара підтвердили РБК загибель заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького, повідомивши, що за фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи. 

ТАСС у правоохоронних органах повідомили, що "невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, а потім зник".

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У липні 2022 року журналісти "Наші гроші. Львів" опублікували розслідування, в якому назвали командирів підводних човнів Чорноморської дивізії РФ, серед яких був капітан 2-го рангу Станіслав Ржицький. Згідно з актуальними на 2019-2021 рік даними, він командував підводним човном "Краснодар".
  • Ржицький, як припускають журналісти, міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці "Калібрами" у липні минулого року, внаслідок якого загинуло щонайменше 27 людей. 

Теми: Росіяракетний ударфлот
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: