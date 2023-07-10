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В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 10 июля 2023, 20:49
В России убили командира, который, вероятно, причастен к ударам по Украине
Станислав Ржицкий, фото ясиа.ру

В российском Краснодаре расстреляли заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и экс-командира подводной лодки Станислава Ржицкого, который, по информации СМИ, мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.

Источник: российский РБК со ссылкой на комментарий администрации Краснодара, анонимные Telegram-каналы, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Наші гроші.Львів

Детали: Анонимные пророссийские Telegram-каналы сообщают, что 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов утра на пробежку. Его подстерег возле спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений.

В администрации Краснодара подтвердили РБК гибель заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщив, что по факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы. 

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ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что "неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а затем скрылся".

Что этому предшествовало:

  • В июле 2022 года журналисты "Наши деньги. Львів" опубликовали расследование, в котором назвали командиров подводных лодок Черноморской дивизии РФ, среди которых был капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий. Согласно актуальным на 2019-2021 год данным, он командовал подводной лодкой "Краснодар".
  • Ржицкий, как предполагают журналисты, мог быть причастен к ракетному удару по Виннице "Калибрами" в июле прошлого года, в результате чего погибло по меньшей мере 27 человек.

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Темы: Росcияракетный ударфлот
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