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Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО

"Українська правда"Вівторок, 11 липня 2023, 00:26
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
фото Getty Images

Лідери Штатів і Великої Британії вітають рішення Туреччини підтримати вступ Швеції до НАТО.

Джерело: CNN, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у Twitter

Деталі: Президент США Джо Байден привітав рішення Туреччини підтримати вступ Швеції до НАТО в понеділок, заявивши, що він "готовий працювати з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і Туреччиною над посиленням оборони і стримування в євроатлантичному регіоні".

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"Я з нетерпінням чекаю можливості привітати прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона і Швецію як нашого 32-го члена НАТО", – йдеться у заяві Байдена.

Президент США також подякував Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його лідерство.

Клеверлі також привітав цей крок, написавши у Twitter, що членство Швеції в НАТО "в інтересах кожного".

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"Їхній вступ робить нас усіх безпечнішими. Велика Британія вітає кроки, зроблені сьогодні Туреччиною для наближення цієї мети. Ми продовжуємо підтримувати наших шведських друзів", – написав Клеверлі.

Теми: ШвеціяНАТОСШАВелика Британія
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