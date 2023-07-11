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Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

"Украинская правда"Вторник, 11 июля 2023, 00:26
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
фото Getty Images

Лидеры Штатов и Великобритании приветствуют решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО.

Источник: CNN, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter

Детали: Президент США Джо Байден приветствовал решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО в понедельник, заявив, что он "готов работать с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Турцией над усилением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе".

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"Я с нетерпением жду возможности поздравить премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию как нашего 32-го члена НАТО", – говорится в заявлении Байдена.

Президент США также поблагодарил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его лидерство.

Клеверли также приветствовал этот шаг, написав в Twitter, что членство Швеции в НАТО "в интересах каждого".

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"Их вступление делает нас всех безопаснее. Великобритания приветствует шаги, предпринятые сегодня Турцией для приближения этой цели. Мы продолжаем поддерживать наших шведских друзей", – написал Клеверли.

Темы: ШвецияНАТОСШАВеликобритания
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