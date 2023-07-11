На Одещині пролунали вибухи – ЗМІ

Вночі 11 липня після оголошення повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне.Одеса, Думська

Дослівно Суспільне: "В Одеському районі було чутно вибухи".

Деталі: Згодом Суспільне повідомило про повторні вибухи в Одеському районі.

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Думська зазначила, що пролунало кілька вибухів. І додала, що в області працює ППО.

Оновлено: О 03:36 Думська повідомила про повторні вибухи і роботу ППО в Одеській області.

О 4:10 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

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Що передувало: У низці областей, зокрема й на Одещині, була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.