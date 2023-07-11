В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
Вторник, 11 июля 2023, 03:36
Ночью 11 июля после объявления воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.
Источник: Суспільне.Одесса, Думская
Дословно Суспільне: "В Одесском районе были слышны взрывы".
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Детали: Позже Суспільне сообщило о повторных взрывах в Одесском районе.
Думская отметила, что прозвучало несколько взрывов. И добавила, что в области работает ПВО.
Обновлено: В 03:36 Думская сообщила о повторных взрывах и работе ПВО в Одесской области.
ВИДЕО ДНЯ
В 4:10 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: В ряде областей, в том числе и в Одесской области, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.