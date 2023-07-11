Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал

Вночі внаслідок атаки ворожих "Шахедів" постраждав одеський порт, 2 дрони влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту, уламки збитих БПЛА пошкодили припортові термінали, зокрема зерновий.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одещини.

22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

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Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового".

Деталі: Повідомляється, що пожежі оперативно ліквідували, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Вночі російські окупанти здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

ВІДЕО ДНЯ

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що захисники очікували на потужну атаку окупантів, оскільки нещодавно в Москву із Тегерана прибули вантажні борти, ймовірно із "Шахедами".

Що було раніше: Під час візиту президента Володимира Зеленського до Стамбула днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що охоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна на три місяці замість двох.

Термін дії угоди про постачання зерна закінчується 17 липня. Це життєво важливий шлях для українського сільськогосподарського експорту, завдяки якому за останні 11 місяців було експортовано мільйони тонн зерна та інших товарів.

Припинення транзиту може підняти світові ціни на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зерна.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

У середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

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