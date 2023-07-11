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Повітряні сили знищили 26 "Шахедів" і російський вертоліт

Ірина БалачукВівторок, 11 липня 2023, 08:19
Повітряні сили знищили 26 Шахедів і російський вертоліт
Інфографіка з Telegram Повітряних сил

Уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook

Дослівно ПС ЗСУ: "У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе… Знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala"".

Деталі: Пізніше Командування Об'єднаних Сил ЗС України опублікувало відео, як працюють мобільні групи, які збивають ворожі повітряні цілі.

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Крім того, 10 липня Повітряні сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.

За минулу і цю добу авіація Повітряних сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.

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Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиавіа
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