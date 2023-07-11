Повітряні сили знищили 26 "Шахедів" і російський вертоліт
Уночі 11 липня російські загарбники запустили по Україні 28 дронів-камікадзе "Шахед", 26 з них Повітряні сили змогли збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Командування Об'єднаних Сил ЗС України у Facebook
Дослівно ПС ЗСУ: "У ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе… Знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala"".
Деталі: Пізніше Командування Об'єднаних Сил ЗС України опублікувало відео, як працюють мобільні групи, які збивають ворожі повітряні цілі.
Крім того, 10 липня Повітряні сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
За минулу і цю добу авіація Повітряних сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.
Передісторія:
- Вночі 11 липня в областях України оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих ударних дронів.
- В Одеській області пролунали вибухи.
- У КМВА повідомили, що усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені.